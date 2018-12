Strasbourg-angriperen drept av politiet

Mannen som er mistenkt for å ha stått bak angrepet mot julemarkedet i Strasbourg, er skutt og drept, bekrefter Frankrikes innenriksminister Christophe Castaner.

Chérif Chekatt ble observert i en gate i Strasbourg, og politiet aksjonerte, opplyste Castaner sent torsdag kveld. Politiet forsøkte først å pågripe ham, men han skjøt mot politiet, fortalte statsråden til frammøtte pressefolk i Strasbourg.

– De besvarte ilden umiddelbart og nøytraliserte angriperen, sa Castaner.

Flere titall politikjøretøy var på stedet.

– Bravo!

Folk som samlet seg ved politisperringene applauderte og ropte «bravo» til politiet.

Torsdag ettermiddag aksjonerte politiet i den samme bydelen, men aksjonen ble avsluttet etter kort tid. Like etter opplyste fransk påtalemyndighet til DPA at en femte person var blitt pågrepet i saken. Fra før var 29 år gamle Chekatts foreldre og to av hans brødre pågrepet.

Like etter at Castaner bekreftet at Chekatt var drept, påtok ekstremistgruppen IS seg ansvaret for tirsdagens angrep mot julemarkedet.

Tre personer ble drept, en fjerde erklært hjernedød og tolv såret, blant dem en italiensk journalist. Sistnevntes tilstand beskrives som kritisk.

Tre drept

En thailandsk turist var blant de drepte. Mannens kone overlevde. En fransk mann som ventet på sin familie utenfor en restaurant, ble også offer for angrepet. Den tredje drepte var en mann født i Strasbourg, med afghansk bakgrunn.

Angrepet fant sted tirsdag kveld da gjerningsmannen åpnet ild mot det populære julemarkedet i sentrum av Strasbourg, mens han ifølge øyenvitner ropte «Allahu akbar», som betyr «Gud er størst» på arabisk.

Kort tid etter angrepene tirsdag skal en taxisjåfør ha satt av 29-åringen i det aktuelle området i bydelen Neudorf, der politiet aksjonerte torsdag.

Sonet i tre land

Strasbourg ligger like ved grensen til Tyskland, og Frankrike skjerpet grensekontrollen tirsdag kveld. Tysk politi trappet også opp grensekontrollen, og var i likhet med franske kolleger på utkikk etter Chekatt, samt hans tredje bror Sami.

Fransk påtalemyndighet etterforsker saken som terrorisme. Chekatt skal i lengre tid ha vært i politiets søkelys, og onsdag kveld sendte fransk politi ut et bilde. Det ble også distribuert av tysk og sveitsisk politi, med oppfordring til vitner om å stå fram.

Chekatt sto på en liste over personer som kunne være en trussel mot rikets sikkerhet. Han hadde 27 domfellelser bak seg, den første da han var 13 år gammel, og har sonet fengselsstraffer i Frankrike, Sveits og Tyskland.

Etter å ha sonet deler av sin siste fengselsstraff i Tyskland, ble Chekatt deportert tilbake til Frankrike i 2017. Han bodde alene i Strasbourg-bydelen Poteries i en nietasjes betongblokk.

Politiet mener han var blitt radikalisert i fengsel.

Død eller levende

Torsdag gjorde den franske regjeringens talsmann Benjamin Griveaux det klart at målet var å ta Chekatt – død eller levende.

– Det viktigste er at vi finner ham så fort som mulig, sa Griveaux.

Trusselnivået i Frankrike er hevet til høyeste nivå. Statsminister Édouard Philippe sier ytterligere 1.300 soldater nå er utplassert som del av landets antiterrorinnsats.

De såkalte «gule vestene» – protestbevegelsen som siden midten av november har demonstrert mot franske myndigheters planer om høyere drivstoffavgift – har varslet ny demonstrasjon kommende helg. Griveaux oppfordret dem torsdag til å avlyse demonstrasjonene som følge av Strasbourg-angrepet.

