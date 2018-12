EU-domstolen: EUs dieselutslippsgrenser er for høye

EU-domstolen avviser det den kaller de «urimelig høye» dieselutslippsgrensene som EU har innført.

EU innførte høyere utslippsgrenser for dieselbiler, tilfeldigvis kort tid etter den såkalte dieselgate-skandalen i 2015 der det kom fram at Volkswagen hadde jukset med programvare for å komme bedre ut på utslippstester.

– EU-domstolen annullerer delvis EU-kommisjonens reguleringer som satte for høye utslippsgrenser for testing av nye personbiler, heter det i en uttalelse.

Støtter lokale domstoler

EU-kommisjonens mål har vært å innføre regler for utslipp som er i overensstemmelse med utslippstester under kontrollerte forhold i laboratorium, men mener reglene samtidig har tatt høyde for forskjeller som oppstår under reelle kjøreforhold.

EU-domstolen har med torsdagens kjennelse gitt medhold til kjennelser fra lokale domstoler i Paris, Brussel og Madrid om å annullere EU-kommisjonens høyere grenseverdier.

– De har anlagt at EU-kommisjonen ikke var berettiget til å innføre de nye utslippsverdiene, fordi verdiene ikke oppfyller begrensningene som allerede er nedfelt i Euro 6-standarden, heter det i EU-domstolens uttalelse.

Euro 6-standarden ble innført i 2007.

Lavutslippssoner

– EU-kommisjonen hadde ikke makt til å justere på Euro 6-utslippsbegrensningene, heter det i kjennelsen torsdag.

De tre byene som nå får medhold fra EU-domstolen, har argumentert at de med EU-kommisjonens endringer ikke er i stand til å gripe inn og stanse biler fra å ta seg inn i lavutslippssoner.

