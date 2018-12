Minst 42 skal være drept i antatt jihadist-angrep i Mali

Minst 42 mennesker er drept i en serie angrep mot nomadeleire i Menaka-regionen i Mali. En jihadistgruppe antas å stå bak.

Ofrene var medlemmer av folkegruppen tuaregene, sier Moussa Ag Acharatoumane. Han leder en av tuaregenes selvforsvarsgrupper.

Angriperne skal ha kommet på motorsykler, og ifølge Acharatoumane er det barn ned i åtteårsalderen blant de drepte.

En rekke ekstremistgrupper er aktive i det vestafrikanske landet, enkelte har bånd til IS.

Maliske myndigheter opplyser samtidig at fire mistenkte islamister er pågrepet av spesialstyrker. Mennene skal ha planlagt angrep mot mål i Abidjan i Elfenbenskysten, Bamako i Mali og Ouagadougou i Burkina Faso.

Mali var tidligere et relativt fredelig land i Vest-Afrika. Uroen startet i 2012 da væpnede tuareger startet et opprør mot sentrale myndigheter lenger sør i landet. Opprøret ble utnyttet av ytterliggående islamister som tok kontroll over flere byer nord i landet. I 2015 inngikk tuaregene og regjeringen en våpenhvile for deretter å føre felles kamp mot jihadistene.