To israelere skutt på Vestbredden

To israelere ble skutt og drept da en palestiner åpnet ild mot en buss på Vestbredden. Israelsk politi har iverksatt et omfattende søk etter gjerningspersoner.

Ifølge den israelske hæren ble ytterligere to andre skadd i angrepet, som rammet en buss med israelere nær bosetningen Ofra på den okkuperte Vestbredden torsdag. Tilstanden til en av de sårede er alvorlig, opplyser hæren på Twitter.

Ifølge ubekreftede meldinger var israelske soldater mål for angrepet, men dette har den israelske hæren så langt ikke kunnet bekrefte.

Hamas har påtatt seg ansvaret angrepet. Samtidig har Israel sendt inn forsterkninger til Vestbredden og omringet grensebyen Ramallah.

Bussangrepet skjedde kun timer etter at israelske sikkerhetsstyrker skjøt og tok livet av to palestinere, som var mistenkt for å ha gjennomført to ulike angrep mot israelere.

Aksjonen mot de to palestinerne fant sted dagen etter at et israelsk spedbarn døde som følge av at det hadde blitt født for tidlig etter at moren ble såret av en palestiner i en skyteepisode nær Ofra.

I et annet angrep torsdag knivstakk en angriper to israelske grensepolitifolk i Jerusalems gamleby torsdag formiddag før de ble skutt og drept.

Det siste døgnet har vært det mest turbulente på Vestbredden og Jerusalem på mange måneder.

