Terrorsiktet i Sverige kobles til internasjonal terrorisme

En person er pågrepet av det svenske sikkerhetspolitiet Säpo, siktet blant annet for å ha planlagt eller bidratt i planleggingen av et terrorangrep.

Säpos pressekontakt Sofia Hellqvist sier til nyhetsbyrået TT at det finnes koblinger mellom den siktede og internasjonal terrorisme. I tillegg til terrorplanlegging er den pågrepne siktet for grov overtredelse av våpenloven.

Hellqvist forteller at Säpo ikke kan gå ut med ytterligere detaljer på nåværende tidspunkt. Säpo ønsker heller ikke si noe om tidspunkt eller mål for den mistenkte terrorhandlingen, men skriver på sin hjemmeside at planleggingen av terrorlovbruddet har pågått i lengre tid.

Säpo opplyser videre at «flere andre» personer er hentet inn til avhør i forbindelse med saken, men de oppgir ikke hvor mange.



Vest-Sverige

Den terrormistenkte ble pågrepet torsdag morgen etter at Säpo aksjonerte flere steder vest i Sverige. Säpo ønsker ikke å gå ut med nøyaktig hvor i Sverige pågripelsen skjedde.

– Vi har sagt flere plasser i Vest-Sverige, men vil ikke spesifisere mer enn det, ettersom arbeidet er inne i en intensiv fase med avhør som skal holdes og beslag som skal gjennomgås, sier Hellqvist.

Lederen for Sveriges påtalemyndighet i forbindelse med terrorsaker, Per Lindqvist, opplyser til TT at han på nåværende tidspunkt ikke vil kommentere saken. Han legger imidlertid til at påtalemyndigheten kommer til å gå ut med ytterligere informasjon i nær framtid.

Uforandret trusselnivå

Terrortrusselen i Sverige ligger uforandret på «økt nivå», den tredje graden på en femgraders skala, etter pågripelsen. Det innebærer at svenske sikkerhetsmyndigheter vurderer det som «mulig» at et terrorangrep kan finne sted.

Trusselnivået har ligget grad tre siden 2010.

