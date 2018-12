Sykehusansatt i Danmark kan ha smittet over 400 pasienter med tuberkulose

440 pasienter kan ha blitt smittet med lungesykdommen tuberkulose mens de har blitt behandlet ved Aalborg Universitetshospital, ifølge dansk avis.

Den danske avisen Nordjyske skriver at en ansatt på sykehuset i Aalborg ble bekreftet smittet av sykdommen forrige uke.

– Da vi konstaterte at en av våre ansatte hadde sykdommen, ba vi overlegen på lungemedisinsk avdeling vurdere om andre kunne være i fare for å ha blitt smittet, sier legefaglig direktør ved Aalborg universitetssykehus Michael Braüner Schmidt til avisen.

Alle personer som har vært i nærheten av den ansatte er kalt inn til en undersøkelse. Sykehuset ønsker ikke si noe om hvilken avdeling den ansatte arbeider på.



Nyt tilfælde af tuberkulose i Danmark https://t.co/1Ltq9TCMTr pic.twitter.com/kkCc0PSqQ7 — Jyllands-Posten (@jyllandsposten) 1. november 2018

Sykehuset understreker imidlertid at risikoen for at en eller flere personer er smittet er svært liten. Braüner Schmidt forteller likevel at sykehuset ikke kommer til å ta noen sjanser overhodet, og at alle som har den minste risiko for å ha blitt smittet skal gjennomføre undersøkelsen, som omfatter en blodprøve.

De berørte pasientene vil motta innkallelse til undersøkelsen i løpet av neste uke.

Tuberkulosebakterien vil treffe i lungene, men kan sette seg i alle organer, knokler og lymfeknuter. Symptomer på lungetuberkulose er langvarig hoste, som kan gi misfarget eller blodig spytt, feber, svettetokter og vekttap.