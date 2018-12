Hun gjør Donald Trumps makt til å benåde sine venner verdiløs

Ny statsadvokat i New York vil endre loven.

New Yorks påtroppende statsadvokat (Attorney General), Letitia James, varsler massive etterforskningsskritt mot Donald Trump, hans familie og alle andre nær ham som kan ha begått lovbrudd.

– Vi kommer til å bruke alle muligheter i lovverket til å etterforske president Trump, hans forretningstransaksjoner og hans familie, sier demokraten Letitia James til NBC News i sitt første intervju etter at hun ble valgt inn som ny justisminister i New York.

Letitia James tiltrer i januar. Det som ifølge flere eksperter skremmer Trump er at han ikke kan sparke Letitia om det skulle begynne å brenne under bena på presidenten.

Letitia James er nemlig valgt og ansatt i staten New York, og ikke av USA eller Donald Trump.

Les også: Trumps eks-advokat dømt til fengsel samme dag statsadvokat truer Trumps familie

Annullerer benåding

Hun stilte til valg med løfte om å fjerne New Yorks double jeopardy-lov, som gjør at man ikke kan stilles for retten to ganger for samme lovbrudd.

Som det er nå, kan ikke staten New York straffeforfølge lovbrudd begått i New York, om gjerningsmannen er stilt for en føderal domstol for det samme lovbruddet.

Letita James' lovendring vil gjøre Donald Trumps makt til å benåde sine venner og medsammensvorne, noe mindre attraktiv, da de fortsatt kan dømmes og fenglses i New York, selv etter en benåding, skriver NBC News.

– Jeg tror vi får loven igjennom iløpet av mine første hundre dager, sa Letitia.

Loven er en prioritet fordi jeg er bekymret når det det kommer til muligheten for at denne administrasjonen benåder indivier som kanskje står ovenfor kriminell straffeforfølgelse, men jeg vil ike at de skal være immune mot slike tiltaler, sa Letitia til NBC News.

Les også: Mistillit mot May: Slik havnet hun i brexit-uføret (DA+)

Etterforskning

Temaer som helt sikkert vil bli gjenstand for etterforskning, er eventuelle lovbrudd knyttet til Trumps eiendomsinteresser i New York, et møte med russiske tjenestemenn i Trump Tower i 2016 og statlige subsidier som Trump har mottatt. Det vil også bli etterforsket hvorvidt Trump har brutt grunnlovens forbud for amerikanske tjenestemenn mot å motta gaver eller godtgjørelser fra en fremmed stats uten godkjennelse fra Kongressen, samt forhold rundt Trump-stiftelsen.

– Vi ønsker å etterforske enhver i hans krets som har brutt loven, sier James.

Les også: Demokratenes leder sammenligner Donald Trump med et stinkdyr



Trump: Ikke uaktuelt å benåde Manafort

Kan Trump virkelig benåde seg selv?

Denne saken ble først publisert i Dagsavisen.no