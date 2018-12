USA advarer Tyrkia mot å angripe milits i Syria

Tyrkia planlegger en ny militær offensiv mot USA-støttede kurdiske opprørere nord i Syria «om få dager». – Uakseptabelt, sier USA.

– Slike handlinger kaller vi uakseptable, sier talsmann Sean Robertsen i Pentagon.

Uttalelsen fra USA kommer etter at Tyrkia onsdag kunngjorde at de varsler nye angrep mot den USA-støttede kurdiske YPG-militsen for «å redde østsiden av Eufrat». Tyrkia mener militsen er en terrororganisasjon.

Robertsen sier nye angrep er til «stor bekymring», siden angrepene potensielt kan treffe amerikanske styrker, som sammen med opprørsalliansen SDF forsøker å nedkjempe IS i området.

Erdogan forsikret imidlertid USA i sin uttalelse om at deres mål ikke er de amerikanske soldatene.

YPG-militsen sier i en uttalelse at angrep mot dem gir IS en fordel.

