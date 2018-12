Trump om Cohen: – En løgner

– Han er en løgner, skal Donald Trump ha sagt da det ble kjent at hans eksadvokat Michael Cohen er dømt til tre års fengsel, ifølge CNN.

Det har så langt vært stille i offentligheten fra president Donald Trump etter at hans tidligere advokat Michael Cohen ble dømt til tre års fengsel for blant annet ulovlig valgkampfinansiering onsdag.

Ifølge CNNs kilder i Det hvite hus skal Trump ha kaldt Cohen «en løgner» da han så nyheten på TV fra leiligheten sin i presidentboligen.

– Min plikt

Det hvite hus ønsker ikke å kommentere saken overfor den amerikanske TV-kanalen, men en av kildene viser til en Twitter -melding presidenten publiserte forrige uke hvor det sto:

– Han løy og burde, etter min mening, sone en fullferdig straff, skrev han.

I retten onsdag påtok Cohen seg ansvaret for kriminelle handlinger, «inkludert handlinger som omfattet USAs president».

– Det var min plikt å dekke over hans skitne handlinger, sa Cohen. Han sa også at «blind lojalitet» overfor Trump «førte meg inn på mørkets vei i stedet for lysets vei».

Hysj-penger

Cohen var tiltalt for blant annet skatte- og finanslovbrudd, inkludert brudd på loven om valgkampfinansiering. Han erklærte seg i august skyldig i åtte tiltalepunkter, hvor et av punktene handlet om at han organiserte en utbetaling av penger til folk for å ti stille og dermed beskytte presidenten.

Han sier blant annet at Trump ga ham i oppdrag å betale pornostjernen Stormy Daniels for å ikke snakke om affæren hun hevder å ha hatt med Trump.

Nylig erklærte Cohen seg også skyldig i å ha løyet i en kongresshøring om et eiendomsprosjekt Trump planla, men ikke gjennomførte i Russland.

(©NTB)