EU vil ikke «motsi» brexitavtalen

EU kommer ikke til å tilby Storbritannia innrømmelser som er i strid med innholdet i utmeldingsavtalen som allerede er forhandlet fram.

Det er budskapet fra en høytstående diplomat som onsdag brifet pressen foran EUs toppmøte i Brussel torsdag.

– Vi kan ikke tilby noe som motsier selve avtalen, sa EU-kilden.

På toppmøtet er det ventet at Storbritannias statsminister Theresa May – forutsatt at hun overlever en avstemning om mistillit i det konservative partiet onsdag kveld – vil gjøre rede for hvilke forsikringer hun trenger fra EUs side for å kunne få avtalen igjennom i Parlamentet.

Stats- og regjeringssjefene fra EUs øvrige medlemsland vil deretter møtes uten May for å diskutere seg imellom hva de kan tilby henne.

Det er ventet at diskusjonene vil kunne munne ut i en egen erklæring med nye avklaringer om hvordan utmeldingsavtalen skal tolkes. Men det er ikke aktuelt å gjenåpne forhandlingene om selve avtaleteksten, understrekes det.

– Det er ikke mulig. Men resten kan vi diskutere, sier EU-diplomaten.