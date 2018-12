Mann henrettet i Texas for 25 år gammelt drap

Alvin Braziel var i slutten av tenårene da han ranet et ungt ektepar og skjøt og drepte mannen. Onsdag måtte Braziel bøte med livet i et fengsel i Texas.

Douglas og Lora White var ute og gikk langs en joggeløype ved en høyskole i utkanten av Dallas da Braziel truet dem med en pistol og krevde penger. Paret hadde ikke penger på seg, men tilbød seg å gi raneren noe. Da de begynte å gå tilbake til bilen sin, ble den unge raneren sint og truet dem ned på bakken.

– Doug ba til Gud om å tilgi ham og Lora for syndene deres, fordi han skjønte at det var over. Det siste han sa var, «vær så snill, Gud, ikke la ham skade Lora», sa etterforskningsleder Michael Bradshaw.

Bare ti dager etter at de ble gift, ble Lora vitne til at ektemannen ble skutt i hodet og hjertet. Bradshaw mener Lora White også ville blitt drept om ikke ransmannens pistol hadde låst seg.

Dødsranet tok sju år å oppklare og ble først løst da Braziel ble pågrepet for overgrep og DNA-et hans matchet spor fra drapssaken.

Braziel påstander om at han var mentalt syk ble avvist av flere ankeinstanser. En påstand om at han var psykisk utviklingshemmet ble trukket tilbake. Tirsdag var alle ankemuligheter oppbrukt, og 43 år gamle Braziel ble den 24. personen til å bli henrettet i USA i år. Han fikk giftsprøyten i fengselet Huntsville i Texas, delstaten som i år har henrettet flere innsatte enn hele resten av USA.

– Lora ønsket at folk skulle vite at hun har bedt for Alvin Braziel og familien hans, sa Bradshaw, som fortsatt er i kontakt med henne.

