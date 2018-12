Hydro hadde store kontrakter med brasiliansk ordfører

Et selskap eid av en lokal ordfører hadde store kontrakter ved Hydros Alunorte-anlegg i Brasil. Avtalene ble avviklet et par år etter at ordføreren ble valgt.

Selskapet AC Vilaça Empreendimentos har siden 1999 hatt kontrakter verdt over en halv milliard kroner, bekrefter Hydro overfor Dagens Næringsliv. – Det utløste et «rødt flagg» i Hydro at en leverandør som jobbet for Alunorte hadde en eier som ble ordfører i kommunen. Dette er en situasjon som krever ekstra aktsomhet, og derfor ble det gjort videre undersøkelser, skriver Hydros informasjonsdirektør Halvor Molland i en epost. Han sier saken senere har vært brukt som eksempel i selskapets dilemmadiskusjoner. Antonio Carlos Vilaça ble innsatt i 2012. En talsmann sier ordføreren ikke har hatt oppdrag med Hydro siden 2014 og i dag har et godt og respektfullt forhold til selskapet. Hydro kjøpte Alunorte-anlegget året før Vilaça ble valgt. Tross farene for en interessekonflikt fortsatte altså Hydro å jobbe med ordførerens selskap i et par år etter valget. I løpet av den perioden hadde selskapet inntekter på rundt 150 millioner kroner fra de aktuelle oppdragene. Internt i Hydro ble det vurdert som problematisk å avvikle forholdet til ordførerens entreprenørselskap umiddelbart, fordi mange lokalt ansatte da sto i fare for å miste jobben. I 2016 var alle kontraktene avviklet. (©NTB)