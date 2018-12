Stormy Daniels må betale Trump flere millioner

Pornostjerna Stormy Daniels er dømt til å betale advokatutgiftene til Donald Trump på nesten 2,5 millioner etter et søksmål som ble avvist av domstolene.

Den føderale dommeren S. James Otero sier Daniels må betale Donald Trumps advokatutgifter på 293.000 dollar i forbindelse med søksmålet om ærekrenkelser hun rettet mot presidenten tidligere i år. Summen tilsvarer om lag 2,5 millioner kroner.

Daniels er også dømt til å betale 1.000 dollar, rundt 8.500 kroner, i avgifter i forbindelse med søksmålet.

Domstolen i Los Angeles avviste i oktober søksmålet mot presidenten. Retten kom fram til at Twitter-meldingen Trump ble saksøkt for var en «retorisk overdrivelse». Det sto videre i kjennelsen at en «retorisk overdrivelse» er en del av den politiske debatten i USA, og at slike retoriske utsagn er beskyttet i grunnloven.

