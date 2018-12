Fire drept og flere såret i Strasbourg – politiet åpner terroretterforskning

Fransk politi åpner terroretterforskning etter at fire personer er skutt og drept og flere såret ved et julemarked i Strasbourg. Gjerningsmannen er på frifot.

Skytingen etterforskes som en terrorhendelse, og som drap og forsøk på drap, heter det i en uttalelse fra påtalemyndigheten i Paris.

Én person antas å stå bak angrepet tirsdag kveld. Han havnet tirsdag kveld i skuddveksling med politi og skal ha blitt såret av skudd idet han rømte fra stedet, ifølge en uttalelse fra fransk politi.

En storstilt politijakt pågikk sent tirsdag kveld i bydelen Neudorf for å finne ham. Mannen er identifisert som en 29 år gammel mann, født i Strasbourg, og har kriminelt rulleblad. Han står oppført på en overvåkingsliste over personer som anses for å være en trussel mot rikets sikkerhet. Han skal ha blitt forsøkt pågrepet av politi tidligere på dagen.

Strasbourg ligger ved grensen til Tyskland.

– Vi har iverksatt grensekontroll ved overgangene i området, heter det i en uttalelse fra tysk politi.

Mange ofre

Like før klokken 23.30 bekreftet fransk politi at fire personer er drept, en oppjustering på to drepte. Halvannen time i forveien opplyste innenriksminister Christophe Castaner at to personer var drept og elleve personer er såret. Sju av de sårede hadde kritiske skader, ifølge politiet.

En soldat skal være blant de sårede.

Øyenvitner har fortalt om flere personer som lå på bakken på åstedet. Politiet har etablert en sikkerhetssone rundt området, og flere ambulanser er på stedet. Alle sykehus i byen er i beredskap.

Julemarked

De første meldingene om skyting kom ved 20-tiden tirsdag. Ifølge øyenvitner skjøt en mann med automatvåpen ved et julemarked i byens sentrum. Mannen skal deretter ha løpt videre ned en gate, og det ble hørt flere skudd, ifølge avisen L'Alsace.

– Skyting i sentrum av Strasbourg. Takk til alle som holder seg hjemme inntil situasjonen er avklart, skriver byens viseordfører Alain Fontanel på Twitter.

Tirsdag kveld reiste innenriksminister Castaner til Strasbourg for å følge situasjonen på nært hold.

EU-parlamentet

En politistasjon ligger nær byens berømte julemarked, og folk ble bedt om å holde seg unna området. EU-parlamentet, som også ligger i byen, holdes stengt, og parlamentarikere fikk beskjed om å holde seg inne i bygningen inntil ny beskjed foreligger. Det er uklart hvor mange politikere som var der.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker fordømmer hendelsen. Han sender sine tanker til ofrene.

– Strasbourg er ikke som noen annen by. Den er et symbol på fred og europeisk demokrati, sier han.

