Jury anbefaler livstidsfengsel for nynazist dømt for bilangrep i Charlottesville

Juryen anbefaler fengsel på livstid for mannen som er dømt for å ha kjørt inn i en gruppe demonstranter og drept en av dem i Charlottesville i Virginia.

Juryen anbefaler fengsel på livstid pluss 419 år for 21 år gamle James Alex Fields, som av samme jury fredag i forrige uke ble dømt for drap etter å ha kjørt inn i en gruppe motdemonstranter under en ytre høyre-demonstrasjon i august i fjor.

32 år gamle Heather Heyer ble drept i angrepet. 19 andre ble såret.

James Alex Fields jr. Fields er dømt for drap. Han risikerer å måtte tilbringe resten av livet bak murene. Foto: AP /NTB scanpix

Juryens anbefaling forelå ved middagstider tirsdag, dagen etter at moren til den drepte kvinnen, samt flere andre som ble såret, hadde vitnet.

Juryen anbefaler at han idømmes fengsel på livstid for overlagt drap på Heyer. Videre anbefaler juryen at han dømmes til 70 års fengsel for hvert av fem tilfeller av alvorlig kroppsskade, 20 års fengsel for hvert av tre tilfeller av kroppsskade og ni års fengsel for å ha forlatt et ulykkessted – til sammen 419 år. Videre bør han dømmes til å betale 480.000 dollar i bøter, mener juryen.

21-åringen risikerer dødsstraff i en føderal rettssak som venter ham til neste år. Der er han tiltalt for hatkriminalitet, og en dom vil være et tydelig signal om at hvit makt-vold er uakseptabelt, uttalte Fields' ofre, ifølge New York Times.