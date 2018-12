Amerikanske soldater savnet utenfor Japan erklært døde

Fem savnede besetningsmedlemmer etter en kollisjon mellom to amerikanske militærfly utenfor Japan i forrige uke er erklært døde.

Dermed er det bekreftet at til sammen seks besetningsmedlemmer omkom i ulykken torsdag. Én person ble reddet i live.

Det var et tankfly, som brukes til å fylle drivstoff på andre fly i lufta, som kolliderte med jetjageren av typen F/A-18 Hornet. Begge flyene tilhørte det amerikanske marineinfanteriet US Marine Corps, som har sitt eget separate flyvåpen. Ulykken skjedde over havet utenfor Japan i forbindelse med en øvelse.

De fem savnede besetningsmedlemmene på tankflyet ble tirsdag erklært døde av det amerikanske militæret. Japansk og australske styrker har bistått i søket etter de savnede amerikanske soldatene.

