Agentmistenkt russer vil erklære seg skyldig

Våpenforkjemperen Maria Butina vil denne uken erklære seg skyldig i anklagene om at hun fungerte som en russisk agent.

Rettsdokumenter som The Guardian har fått tilgang til, viser at Butina kommer til å erklære seg selv skyldig i løpet av denne uken som en del av en avtale mellom hennes advokat og amerikanske etterforskere.

Mandag kveld meldte CNN at Butina har begynt å samarbeide med etterforskerne, ifølge TV-kanalens kilder. Den føderale dommeren Tanya Chutkan opplyser til The Guardian at det skal være et rettsmøte i saken onsdag 12. desember.

Amerikansk påtalemyndighet mener den russiske 30-åringen har utnyttet sin nære forbindelse til den amerikanske våpenlobbyen og organisasjonen NRA til å få innpass hos sentralt plasserte republikanere. Hun skal ha fått instruksjoner fra en av president Vladimir Putins politiske støttespillere, Aleksander Torsjin.

Den russiske kvinnen har tidligere sagt at hun er uskyldig.

Hun er siktet for å ha fungert som en uregistrert, ulovlig agent for russiske myndigheter i en treårsperiode mens hun bodde i Washington sammen med kjæresten, som skal ha en posisjon i det republikanske partiet.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov ba i juli amerikanske myndigheter om å løslate Butina.

(©NTB)