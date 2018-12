Asteroiden Bennu har trolig hatt vann

Romsonden Osiris-Rex' foreløpige undersøkelser viser at asteroiden Bennu en gang i tiden trolig hadde vann på overflaten, opplyser NASA.

– Det finnes bevis på at det har vært vann på Bennu tidligere. Det er gode nyheter. Det er en overraskelse, sier NASA-forsker Amy Simon.

NASA sendte i 2016 romsonden Osiris-Rex til Bennu. 3. desember kom sonden fram, og mandag offentliggjorde NASA sine første undersøkelser av asteroiden.

Det finnes ikke vann på asteroiden nå, men foreløpige undersøkelser viser at det finnes hydrogen- og oksygenmolekyler på asteroidens overflate, skriver Reuters. Prosjektleder Dente Lauretta ved University of Arizona sier det ser ut til at Bennu, som har en diameter på 487 meter, en gang var en del av en større asteroide som trolig hadde vann på overflaten.

Bennu er diamantformet asteroide med en diameter på 487 meter. Ifølge NASA har det trolig tidligere vært vann på overflaten. Foto: AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Da romsonden kom fram til Bennu, svevde den omkring 19 kilometer over overflaten på det lille himmellegemet.

Siden da har sonden langsomt gått enda nærmere. Den skal kretse rundt asteroiden i et år, før den skal lande og ta prøver av overflaten. Deretter skal den etter planen returnere og lande i et ørkenområde i Utah i USA i 2023.

Forskerne håper at prøvene skal gi informasjon som kan hjelpe i forståelsen av banen til asteroider som kan true jorda. Det er en frykt blant forskere at Bennu kan kollidere med jorda i det 22. århundre.

