Motegiganter vil være klimanøytrale innen 2050

Motegigantene H&M, Hugo Boss, Puma, Adidas og Levi's skal om 32 år ikke lenger slippe ut klimagasser.

Selskapene har i en felles pressemelding i forbindelse med FNs klimatoppmøte i Polen kunngjort at de skal gå sammen om å skjerpe ambisjonene på klimafeltet.

I alt 43 klesfabrikker vil jobbe med å få til en nettouttelling av klimagasser på null senest i 2050. Samtidig forplikter de seg til å redusere utslippene med 30 prosent innen 2030.

Moteindustrien er en av de industriene i verden som slipper ut enorme mengder CO2 hvert år. Ifølge tall fra FN står produksjon av klær for om lag ti prosent av de totalene utslippene i verden.

– Moteindustrien er alltid to skritt foran når det handler om å definere verdenskulturen, så jeg er glad for å se at den også fører an når det gjelder klimahandlinger, sier FNs klimasjef Patricia Espinosa, som kaller avtalen «unik».

