May utsetter avstemningen om brexit

Storbritannias statsminister Theresa May utsetter den historiske brexitavstemningen i Parlamentet. I stedet vil hun forsøke å sikre nye innrømmelser fra EU.

Det blir ingen brexitavstemning i Underhuset tirsdag kveld. Det er klart etter at den britiske statsministeren mandag bestemte seg for å stoppe det planlagte oppgjøret om skilsmisseavtalen hun har forhandlet fram med EU.

I stedet vil May gå tilbake til EU med saken, i håp om å sikre nye innrømmelser som kan gjøre avtalen mer spiselig for britiske folkevalgte.

– Jeg vil nå gjøre alt jeg kan for å skaffe oss nye forsikringer, sa statsministeren da hun orienterte Underhuset om beslutningen mandag ettermiddag.

Sterkere rolle for Underhuset

May forklarte utsettelsen med den massive motstanden i Underhuset mot avtalens forslag til reserveløsning for irskegrensa.

Ifølge henne ville avtalen ha blitt stemt ned med «god margin» dersom avstemningen hadde blitt gjennomført som planlagt.

Men May er fortsatt overbevist om at avtalen kan få flertall i Underhuset – hvis bare EU går med på å gi britiske parlamentarikere forsikringene de trenger.

Hennes håp er en enighet som sikrer Underhuset en sterkere rolle ved aktivering av den kontroversielle reserveløsningen, både for å sikre at den har demokratisk legitimitet hvis den noensinne trer i kraft, og for å sikre at den forblir avgrenset i tid.

Nei til reforhandling

May diskuterte saken med flere EU-ledere allerede i helgen. Hun vil nå fortsette konsultasjonene fram mot EUs toppmøte i Brussel, som går av stabelen torsdag og fredag denne uka.

Der møter May stats- og regjeringssjefene fra alle de 27 øvrige medlemslandene i EU.

EU-kommisjonen har for sin del gjort det klart at det ikke kommer på tale med en reforhandling av selve avtaleteksten.

– Vår posisjon er at vi ikke vil reforhandle, sier EU-kommisjonens talskvinne Mina Andreeva.

Hun fastholder det EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker tidligere har sagt, nemlig at avtalen som nå ligger på bordet, er den «eneste mulige».

Det betyr at May etter alt å dømme må lete etter andre måter å skaffe innrømmelser på. Én mulighet kan være en uforpliktende erklæringer som legges ved avtalen.

Iltre reaksjoner

Samtidig fortsetter misnøyen å vokse i Parlamentet, og May ble pepret med sinte tilrop og hånlig latter da hun orienterte Underhuset om utsettelsen.

Det er nå fullstendig i det blå når en avstemning kan finne sted. Samtidig fortsetter klokka å tikke, med økende risiko for at Storbritannia krasjer ut av EU uten å ha noen avtale på plass.

Planen er at Storbritannia skal gå ut av EU ved midnatt norsk tid den 29. mars neste år.

Labours partileder Jeremy Corbyn mener landet er i en ekstremt alvorlig situasjon.

– Regjeringen har mistet kontrollen over utviklingen og er i komplett kaos, sa han i sitt tilsvar til May i Underhuset.

– Dette er en dårlig avtale for Storbritannia, en dårlig avtale for økonomien vår og en dårlig avtale for demokratiet vårt. Landet fortjener bedre, fortsatte Corbyn, som gjentok sitt krav om at May må tre til side hvis hun ikke klarer å levere.