12,5 milliarder tyske mark fortsatt i omløp

Nesten 17 år etter at euroen erstattet tyske mark, er fortsatt 12,5 milliarder av tyskernes gamle valuta i omløp.

Mark sluttet å være gyldig betalingsmiddel i Tyskland idet klokken slo midnatt på nyttårsaften 2001. I likhet med resten av de opprinnelige eurolandene begynte Tyskland å bruke den nye europeiske valutaen i 2002.

Men det kan se ut til at det er en del som har hatt tungt for å ta avskjed med valutaen som drev «det økonomiske underet» i etterkrigstiden. Ifølge den tyske sentralbanken er det fortsatt sedler og mynter verdt 12,55 milliarder mark som ikke er vekslet inn, slik de aller fleste kontanter ble da euroen kom i omløp.

Fortsatt får banken inn mellom 70 og 100 millioner mark i året. Og det dukker fortsatt opp nye skatter – i dagbøker, skoesker og i hager, kanskje til og med på kistebunner og i madrasser.

Tyskland valgte en hard overgang til euroen, som ble innført over natten, uten noen periode der to valutaer ble brukt side om side. Samtidig er den tyske sentralbanken en av få som ikke har satt noen tidsbegrensning på hvor lenge de vil ta imot gamle mark og veksle dem i friske euro. Kursen er fast: 1,95583 mark per euro.

Så om det ligger igjen noen sedler etter en interrailtur i 1993 eller et besøk på julemarked ved årtusenskiftet, er det ikke for sent å få noe igjen for dem.

(©NTB)