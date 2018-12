Sannhetens øyeblikk for Stefan Löfven

Sverige går inn i en av sine mest dramatiske og avgjørende politiske uker på lang tid. Spørsmålet er om Stefan Löfvens samtaler med sentrum har ført fram.

De siste dagene og ukene har Socialdemokraterna og Löfven vært i forhandlinger med Liberalerna og Centerpartiet, som gikk til valg på et borgerlig samarbeid.

Nå må de to sentrumspartiene finne ut om de mener resultatet av forhandlingene er godt nok til å kunne godta at Löfven fortsetter som statsminister. Det gjør han hvis de to partiene ikke stemmer mot ham i Riksdagen når den tid kommer.

Ifølge svenske medier satt både Centerpartiet og Liberalerna i interne møter om saken søndag kveld. For de to sentrumspartiene og de tre rødgrønne partiene handler alt om å unngå at Sverigedemokraterna får innflytelse over svensk politikk. Partiet kom som kjent på vippen mellom de to blokkene etter valget i september.

Men tiden er knapp for Löfven – ikke minst hvis han har planer om å styre landet på et budsjett han selv har bidratt til.

Budsjettfrist

Allerede mandag avlegger Löfven Riksdagens leder Anders Norlén et nytt besøk for å orientere ham om fremgangen i regjeringsprosessen. Hvis ikke Löfven ber om enda mer tid, er det ventet at Norlén vil åpne for en statsministeravstemning i løpet av uken.

Samtidig avslutter Riksdagens finanskomité sitt arbeid med neste års budsjett mandag. Der står regjeringens nedstrippede overgangsbudsjett mot et felles forslag fra Moderaterna og Kristdemokraterna på borgerlig side. Det sistnevnte budsjettet ser foreløpig ut til å vinne fram, med støtte fra Sverigedemokraterna.

Et nederlag for Löfven i den avgjørende budsjettavstemningen onsdag kan bli en kraftig hodepine for ham hvis han skulle lykkes i arbeidet med å danne regjering. Selv om han vil kunne lage et eget endringsbudsjett senere, vil Löfven i stor grad måtte styre på et mørkeblått budsjett.

Der ligger det inne skattekutt som ikke kan reverseres, og som vil legge beslag på store deler av Löfvens handlingsrom for egen politikk.

Kan få til avtale

Men dersom Löfven kommer i havn med en regjeringsavtale med Liberalerna og Centerpartiet – og samtidig klarer å holde Miljöpartiet og Vänsterpartiet om bord – vil han kunne få støtte til sitt eget budsjett i onsdagens avstemning.

Verken Liberalerna eller Centerpartiet ønsker å sitte i en regjering ledet av Socialdemokraterna, men kan tenke seg å samarbeide om budsjett og i ulike saker.

Löfven har imidlertid fått kravlister som er tunge å svelge for Socialdemokraterna. Ulike typer skattekutt, svekkelser i arbeidsmiljøloven, mer sjenerøse regler for familiegjenforening, skjerpet klimapolitikk og grønt skatteskifte er bare noen av utfordringene på den fungerende statsministerens bord.

Hvis Löfven godkjennes i midten av uken, blir det presentasjon av statsråder og regjeringserklæring i dagene etter. Det kan i så fall kollidere med EU-toppmøtet torsdag og fredag, da EU-lederne skal diskutere migrasjon og brexit.

(©NTB)