Mukwege: – I væpnede konflikter blir kvinnekroppen en slagmark

Den kongolesiske legen Denis Mukwege sier kvinnekroppen har blitt en slagmark i væpnede konflikter, og fredsprisvinneren mener prisen anerkjenner dette.

De to fredsprisvinnerne svarte på spørsmål fra pressen søndag ettermiddag, under den årlige pressekonferansen på Nobelinstituttet.

Mukwege deler prisen med den tidligere IS-fangen fra Irak, Nadia Murad.

– Jeg vil gjerne takke Nobelkomiteen for denne æren. Dette er en anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort gjennom flere tiår. Det er også en anerkjennelse av lidelsene til de mange ofrene både i Kongo og i hele verden, sa Mukwege i sin åpningstale.

Murad: – En stor dag for oss

Ledende ekspert

Mukwege er lege og direktør ved Panzi sykehus i Bukavu i Kongo. Han har spesialisert seg på behandling av kvinner som er blitt voldtatt av militssoldater. Kongoleseren er en av verdens ledende eksperter på hvordan man skal helbrede indre fysisk skade forårsaket av gruppevoldtekt.

– Det er ofte kvinnene som betaler den høyeste prisen i væpnede konflikter, og vi har nå kommet til et punkt der det ikke er nok kun å snakke om det. For å fordømme dette, er vi virkelig nødt til å gjøre det gjennom handlinger, sa kongoleseren.

Fakta om Denis Mukwege: * Vinner av Nobels fredspris for 2018. * Født 1. mars 1955 i Bukavu, øst i Kongo. * Utdannet i Frankrike som gynekolog og kirurg. * Lege og direktør ved Panzi sykehus i Bukavu. Har spesialisert seg på behandling av kvinner som er blitt voldtatt av militssoldater. Han er en av verdens ledende eksperter på hvordan man skal helbrede indre fysisk skade forårsaket av gruppevoldtekt. * I en årrekke har 3.600 voldtektsofre kommet til sykehuset årlig for å få hjelp. Rundt 1.200 av disse er så alvorlig skadd at de trenger operasjon. * I september 2012 holdt han en tale til FN der han fordømte det internasjonale samfunnets og den kongolesiske regjeringens handlingslammelse overfor overgrep i Kongo. * 25. oktober 2012 ble han utsatt for et attentat. Hans livvakt ble drept i angrepet. * Mukwege reiste etter attentatet til Europa, men allerede 14. januar var han tilbake i Bukavu. * Han har mottatt en rekke internasjonale priser, blant annet FNs menneskerettighetspris (2008), Olof Palme-prisen (2009) og EUs Sakharov-pris (2014)

Kvinnekroppen blir slagmark

I en årrekke har 3.600 voldtektsofre kommet til Mukweges sykehus årlig for å få hjelp. Rundt 1.200 av disse er så alvorlig skadd at de trenger operasjon.

– I væpnede konflikter blir kvinnekroppen en slagmark, og det er uakseptabelt i vår tid, sa han.

Nobelkomiteen har fått ros for beslutningen om å gi prisen til nettopp Mukwege og Murad, og mener prisen kan gi et løft til arbeidet for ofrene for seksualisert vold.