Reformvennlige Nikol Pasjinian forsøker å feste grepet om makten i Armenia i nyvalget som holdes søndag etter at han gikk av i oktober.

Statsministeren gikk av nettopp for å presse fram et nyvalg, og han har fungert som statsminister også i perioden fram til valget. 43 år gamle Pasjinian kom til makten i mai etter å ha ledet flere uker med protester som førte til at veteranen Serzj Sargisian gikk av.

Sargisians parti hadde fortsatt flertall i nasjonalforsamlingen og strittet i flere måneder imot reformene til den nye statsministeren. Etter uker med nye protester og forsøk på å finne en politisk vei, ble parlamentet oppløst i oktober, og armenerne hadde snaut to måneder på å forberede seg til nyvalget. Etter planene skulle det beste valget på nasjonalforsamlingen blitt holdt først i 2022.

Det er ventet at den fungerende regjeringssjefens parti vil få flertall i søndagens valg og dermed få mandat til å fortsette de politiske og økonomiske reformene.

– Vi skal gjøre Armenia til et industrialisert, høyteknologisk, eksportrettet land, sa Pasjinian. Han lover at valget i helgen skal bli det beste armenerne har sett.

På utenriksfronten har Pasjinian sagt at «den strategiske alliansen med Russland skal styrkes ytterligere, samtidig som samarbeidet med USA og EU skal økes».

Ni partier kjemper om de 101 plassene i nasjonalforsamlingen i landet. som ligger sør i Kaukasus, mellom Georgia, Aserbajdsjan, Iran og Tyrkia.

