– Husk, det er 860.000 jødiske flyktninger også

Opprettelsen av staten Israel skapte ikke bare en palestinsk flyktningestrøm. Like mange jøder ble fordrevet fra de arabiske landene.

– Det er viktig at folk er klar over at to slags flyktningstrømmer oppsto som følge av konflikten om opprettelsen av staten Israel. Også de jødiske flyktningene bør få verdenssamfunnets oppmerksomhet.

Det sier forfatter Lyn Julius til ABC Nyheter.

Hun var hovedtaler da minnedagen for en stor gruppe flyktninger det ikke er mye snakk om, jøder som har måttet flykte fra arabiske land og Iran, for første gang ble markert i Oslo.

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) var en av de andre talerne.

Fra 2014 er 30. november innført som minnedag for jødiske flyktninger som følge av en lov vedtatt i den israelske nasjonalforsamlingen Knesset.

I Norge ble minnedagen markert kvelden før i regi av organisasjonene Med Israel for fred og Hjelp jødene hjem.

JØDISK MARKERING: Lyn Julius (innfelt) talte om jødiske flyktninger til forsamlingen på Litteraturhuset i Oslo 29. november Foto: Kjetil Ravn Hansen / MIFF (Med Israel for fred)

Den største jødiske flyktningestrømmen oppsto som følge av rasende reaksjoner i arabiske land da Israel ble opprettet.

– Jødiske flyktninger har ikke fått erstatning

– De jødiske flyktningene har ikke fått anerkjennelse eller kompensasjon for sine eiendommer som de mistet i de arabiske landene, sier Julius.

Hun representerer organisasjonen Harif og nylig ga ut boka «Uprooted. How 3000 Years of Jewish Civilization in the Arab World Vanished Overnight» (Revet opp med røttene. Hvordan 3000 år med jødisk sivilisasjon i den arabiske verden forsvant over natta).

– Men de palestinske flyktningene har såvisst ikke fått kompensasjon for sine eiendommer som ble overtatt av Israel, heller?

– Nei, men enhver fredsavtale må ta i betraktning begge gruppers rettigheter. En fredsavtale som ikke er basert på rettighetene også til disse jødiske flyktningene, vil ikke baseres på sannhet, svarer Julius.

– Mange arabere i Israel



Britiske Lyn Julius er datter av irakiske jøder som måtte flykte i 1950.

Hun forteller at litt over halvparten av den jødiske befolkningen i Israel nå stammer fra arabiske land. Andelen var høyere før mange russiske jøder ankom.

Mens de jødiske flyktningene ble gitt ordinært statsborgerskap i Israel og andre land, har arabiske land henvist generasjoner av palestinske flyktninger til et liv i flyktningeleire.

– 160.000 arabere forble i Israel. Mens bare 4000 jøder av 1 million jøder ble igjen i arabiske land, sier Lyn Julius.

– Hvordan vurderer du situasjonen i Iran?

– Der har de lov til å dyrke sin religion, men menighetene er overvåket og får ikke uttrykk seg fritt. De er under press fra regjeringen og er under sharialov. Det betyr at de ikke får delta i politikk, få høyere stillinger i administrasjonen og blir styrt av muslimer, svarer Julius.

Ifølge henne er det ca. 8000 jøder igjen av en opprinnelig jødisk befolkning på 100.000 i Iran.

