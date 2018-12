Harvey Weinstein prøver å få voldtektsanklage frafalt

Harvey Weinsteins advokat å hevder at en epost motbeviser en kvinnes anklager om at filmprodusenten skal ha voldtatt henne i 2013.

Eposten er sendt av en venn av kvinnen Weinstein beskyldes for å ha voldtatt. I den står det at vennen deltok på en filmvisning sammen med Weinstein og den påstått fornærmede kvinnen senere samme dag som voldtektene skal ha skjedd.

Eposten er sendt etter tidspunktet kvinnen sier hun ble voldtatt av Weinstein. Weinsteins team av advokater, ledet av Benjamin Brafman, prøver å overbevise dommer James Burke i New York om å frafalle resten av anklagene mot filmmogulen da juryen som dømte ham ikke var klar over epostene.

En ny høring er satt til 20. desember.

Weinstein er funnet skyldig i å ha forgrepet seg på tre kvinner mellom 2004 og 2014. I oktober frafalt påtalemyndigheten en av de siktelsene mot ham etter at det ble stilt spørsmål rundt forklaringen til Lucia Evans, som anklaget Weinstein for å ha tvunget henne til å utføre oralsex på ham i 2004.

Siktelsen ble frafalt etter at et vitne som var til stede første gang Evans møtte Weinstein fortalte politiet at Evans hadde sagt at oralsexen var frivillig.

Weinsteins advokater forsøker nå å få alle gjenstående siktelser frafalt.

Mer enn 80 kvinner har anklaget Weinstein for seksuell trakassering og overgrep.