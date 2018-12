Rundt 400 pågrepet under «gule vester»-protester i Belgia

Protestbevegelsen «De gule vestene» har spredd seg fra Frankrike. I Belgia er rundt 70 pågrepet etter protester i Brussel.

Rundt EU-kvartalet i den belgiske hovedstaden hadde politiet satt opp piggtrådbarrikader lørdag formiddag, og både biler og gående ble nektet adgang til området av hensyn til sikkerheten.

Rundt 1000 mennesker marsjerte mot området og til barrikadene, ifølge det belgiske nyhetsbyrået Belga. Noen demonstranter kom seg gjennom barrikadene, og det oppsto sammenstøt med politiet, der det ble kastet flasker og et skilt mot politibetjentene, som svarte med tåregass.

I en nærliggende gate, like ved residensen til statsminister Charles Michel, kastet demonstranter steiner, malingsbomber og andre gjenstander. Politiet svarte med vannkanoner og tåregass, ifølge Belga.

Polititalskvinne Ilse Van De Keere sier til nyhetsbyrået DPA at rundt 400 mennesker er pågrepet.

Politibetjent sendt til sykehus

Ifølge Van De Keere har politibetjenter blitt skadd under demonstrasjonene.

– En politimann ble skadd i fjeset. Han ble tatt til sykehus, men livet hans er ikke i fare, sier Van De Keere til nyhetsbyrået AFP.

Hun legger til at situasjonen sent lørdag ettermiddag er under kontroll.

Demonstrantene samlet seg i to distrikter i byen, Arts Lois og Porte de Namur, men det ble ikke meldt om tilfeller av vold.

I likhet med i Frankrike har belgisk politi anholdt folk som så mistenkelige ut eller hadde med seg mistenkelige gjenstander.'

Misnøye mot statsminister Michel

Belgia har ikke foreslått noen økning av drivstoffavgiftene, som var katalysatoren for protestene i Frankrike.

Demonstrantene virker heller å samle seg rundt en generell misnøye mot regjeringen og hva de ser på som et økende skille mellom politikerne og velgerne som har stemt på dem, skriver nyhetsbyrået AP.

Flere av demonstrantene tok til orde for statsminister Michels avgang lørdag.

Protester utenfor Brussel

Ifølge Belga var det også protester utenfor byen. En gruppe unge demonstranter blokkerte en motorvei som knytter Brussel til byen Rekkem i Flandern, nær grensa mot Frankrike. De satt også opp en barrikade ved Adinkerke, nær grensa mot Frankrike, skriver Belga.

Demonstrasjonene har også spredd seg til Nederland, men de har vært roligere. I Rotterdam lørdag gikk om lag 200 demonstranter ikledd gule vester gjennom byen. Her var det sang og utdeling av blomster.

I forrige uke demonstrerte også folk ikledd gule refleksvester i den belgiske hovedstaden. Da ble det satt fyr på to politibiler, og flere av de rundt 300 demonstrantene havnet i sammenstøt med politiet. 70 mennesker ble pågrepet.