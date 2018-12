NASA frigir de første lydopptakene fra Mars

Forrige uke landet NASAs Insight på Mars. Nå har romsonden tatt historiske lydopptak fra den røde planeten.

I 1972 kapret NASAs Viking 1 de første bildene av Mars overflate. Det skulle ta 42 år før man fikk høre det første lydopptaket fra planeten.

Den mørke pulserende lyden som høres i opptaket er lyden av vinden på Mars. Vindstyrken estimeres til å være på omtrent seks meter per sekund.

Lydopptaket, som ble fanget opp 1. desember, var en ikke-planlagt overraskelse for NASA-forskerne.

– Å fange opp disse lydene var en uventet bonus, sier Bruce Brendt, som er forskningssjef for NASA-prosjektet til nettstedet Big Think.

Sonden har en større jobb å gjøre

Dersom alt går etter planen, skal sonden utforske innsiden av Mars. Den er utrustet for å bore opptil 5 meter ned under overflaten med et instrument som har fått tilnavnet «muldvarpen». Der den skal foreta målinger av blant annet temperatur.

En seismograf skal føle etter jordskjelv, meteorittnedslag og annet som kan ryste planeten. Mars' rotasjon skal måles nøyaktig, det samme skal været på landingsstedet ved Mars' ekvator.

Hør lydopptaket sonden gjorde i videoen øverst i saken.

