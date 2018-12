Skoleelever leder an i australske kullprotester

Skoleelever har tatt en sentral rolle i protestene mot en ny kullgruve i delstaten Queensland. Lørdag var demonstrasjoner i flere byer.

De store mønstringene av sinte og opprørte elever var for halvannen uke siden, da de forlot klasserommene for å kreve klimatiltak og demonstrere mot politikere de mener gambler med den neste generasjonens fremtid.

Lørdagens demonstrasjoner var mindre omfattende, men i de største byene var det flere tusen som demonstrert mot det indiske gruveselskapet Adanis planer. Og igjen var det skoleelever som gikk i bresjen i miljøkampen.

– Vi stiller opp og inntar det standpunktet lederne våre er for redde til å ta selv, sa 14 år gamle Jean Hinchcliffe i Sydney til applaus fra de fremmøtte. I landets nest største by Melbourne deltok rundt 5.000 i lørdagens demonstrasjon. I Brisbane, hovedstaden i delstaten der den omstridte gruva skal anlegges, var noen hundre ute i gatene. Også i Cairns, lenger nord i Queensland.

– Ingen planet B

Blant slagordene på demonstrantenes bannere denne helgen var utsagn som «Det finnes ingen planet B» og «Klimaet endres. Hvorfor endrer ikke vi oss?".

– Det er vi som har kjempet og vil fortsette å kjempe for en bedre fremtid – ikke bare for oss selv, men for våre barn og våre barns barn og alle kommende generasjoner.

– Australias leder må begynne å gjøre noe, sier 12 år gamle Sammy Líghtfoot til nyhetsbyrået AFP i Sydney.

– Skoleelever er Australias neste generasjon. De er potensielle ledere for fremtiden, så jeg synes de skal ha den høyeste stemmen og ha mest å si om hva landet gjør, fortsetter Lightfoot.

– Bør bli på skolen

På spørsmål om hav han mente om at elvene forlot skolen for å protestere forrige uke, svarte statsminister Scott Morrison at skoleelever bør gå på skolen.

Adani har allerede nedjustert planen for gigantgruva noe. Anleggsarbeidet kan begynne allerede i løpet av noen få uker.

(©NTB)