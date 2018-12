Huawei-topp må sitte i fengsel over helgen

Huaweis finansdirektør anklages for bedrageri knyttet til de amerikanske sanksjonene mot Iran. Hun må sitte i fengsel over helgen, mens saken hennes vurderes.

Meng Wanzhou er anklaget for å ha «konspirert til å bedra flere finansielle institusjoner», sa aktor under fredagens fengslingsmøte i Vancouver.

Dommeren sa han måtte ta helgen til hjelp for å vurdere betingelsene for en eventuell løslatelse mot kausjon. Dermed må finansdirektøren i den kinesiske mobilgiganten tilbringe helgen på en fengselscelle. Advokaten hennes sier han mandag vil fortsette å argumenter for løslatelse.

– Løy for banker

Meng skal ha løyet til amerikanske banker om et skjult datterselskap, slik at selskapet kunne selge tjenester til Iran, i brudd med sanksjonene mot landet. Hun skal flere ganger overfor amerikanske bankfunksjonærer ha nektet for at det finnes noen forbindelse mellom Huawei og selskapet SkyCom, til tross for at de to selskapene ifølge anklagene er praksis talt det samme.

Sanksjonsbruddene skal ha skjedd mellom 2009 og 2014.

Fluktrisiko

Han sier videre at Meng bevisst oppholdt seg utenfor USA siden hun ble klar over etterforskningen. I tillegg mener de at det er stor risiko for at hun kan flykte, da hun ikke har tilknytning til Canada, men at hun har mektige forbindelser og store midler.

Meng ble pågrepet i Vancouver 1. desember etter forespørsel fra amerikanske myndigheter.

– Meng har verken brutt amerikanske eller canadiske lover, heter det i en uttalelse fra Kinas ambassade i Canada.

Kinesiske reaksjoner

Kinesiske myndigheter har krevd øyeblikkelig løslatelse av Meng, som også er nestleder i styret og datter av Huawei-grunnlegger Ren Zhengfei.

Pågripelsen har ført til store reaksjoner fra de statlige mediene i Kina.

– Washington tyr til en ussel kjeltring-tilnærmelse fordi de ikke klarer å stanse markedsframgangen for Huaweis 5G-teknologi, skriver avisen Global Times på lederplass.

– USA gjør nå alt for å hindre Huaweis ekspansjon i verden fordi selskapet er en spydspiss for Kinas konkurransedyktige teknologiselskaper, skriver China Daily.

Anstrengt forhold

Forholdet mellom USA og Huawei har gradvis forverret seg etter at Donald Trump overtok som president og gikk til handelskrig mot Kina.

I april kunngjorde Huawei at de i stor grad ville trekke seg ut av det amerikanske markedet.

USA anklaget på sin side kinesisk etterretning for å plante overvåkingsteknologi i Huaweis produkter og forbyr offentlige instanser å kjøpe produkter fra den kinesiske teknologigiganten.

Japan planlegger også å innføre et lignende forbud for produkter fra Huawei og kinesiske ZTE, og Australia, New Zealand og Storbritannia har innført forbud mot bruk av visse produkter fra de kinesiske selskapene.

