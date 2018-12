Manaforts løgner kan føre til strengere straff

Gjentatte løgner fra Paul Manafort innebærer brudd på tilståelsesavtalen hans, sier Robert Mueller. Dermed risikerer Trumps valgkampsjef strengere straff.

I rettsdokumentene der store deler er strøket ut og unntatt offentlighet er det ett budskap som klart og tydelig kommer fram: Paul Manafort har gjentatte ganger løyet for det føderale politiet FBI og for dem som etterforsker påstandene om russisk innblanding i presidentvalget i 2016.

– Tiltalte har brutt tilståelsesavtalen på flere måter ved å lyve for FBI og spesialetterforskerne, heter det i dokumentene. Mueller lister opp en rekke punkter den tidligere valgkampsjefen og rådgiveren ikke har vært ærlig om: Fortsatt kontakt med regjeringen etter at han inngikk tilståelses- og samarbeidsavtalen, nedbetaling av gjeld og kontakt med Konstantin Kilimnik, en forretningskontakt amerikanerne mener jobber for russisk etterretning.

– Han har fortalt flere klare løgner – det er ikke snakk om isolerte tilfeller av hukommelsessvikt, står det i dokumentene.

I papirene som er sendt inn til en føderal domstol, argumenterer påtalemyndigheten for å fremskynde domsavsigelsen mot Manafort. Etter bruddene på tilståelsesavtalen, risikerer 69-åringen langt strengere straff enn de ti årene i fengsel han i utgangspunktet var forespeilet.

Dommen mot Manafort skal først og fremst ta for seg tiltalepunkter knyttet til jobben han har gjort for Moskva-vennlige politikere i Ukraina fra 2004 fram til 2014. Men han er også etterforsket for en mulig rolle i det påståtte samarbeidet mellom Trumps valgkampapparat og russiske myndigheter.

Manafort ble i august funnet skyldig av en jury på en rekke tiltalepunkter og gikk deretter med på å erkjenne skyld for ytterligere punkter i september.

