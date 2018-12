Polen avviser deltakere på klimatoppmøte

Et knippe deltakere fra organisasjoner som skulle delta på klimatoppmøtet i Polen, er blitt nektet innreise til landet.

Climate Action Network (CAN), skriver i en pressemelding at de og deres partnere er «dypt bekymret» etter at tolv personer fra sivilsamfunnsorganisasjoner er avvist ved grensen eller sendt ut av Polen mens de var på vei til klimatoppmøtet i Katowice, sør i landet.

CAN-koordinator Zanna Vanrenterghem ble avvist med begrunnelsen at hun utgjorde «en trussel mot rikets sikkerhet», noe organisasjonen avviser. De mener den reelle grunnen er at Vanrenterghem var med på å organisere en klimamarsj i Brussel med over 65.00 deltakere.

– Folk krever at regjeringene handler på klimafeltet, og de bør få støtte for dette kravet. Plens regjeringen nekter å innse realitetene og at også de må handle, sier CAN-direktør Wendel Trio.

En rekke organisasjoner stiller seg bak kritikken av polske myndigheter, blant annet Greenpeace, Global Justice Alliance og ATTAC.

(©NTB)