Total får ikke bore etter olje utenfor Amazonas

Brasil vil ikke gi oljeselskapet Total lisens til å lete etter olje i havet utenfor Amazonas-elvens munning.

Det er Brasils miljømyndighet Ibama som setter foten ned for boring på fem blokker i området Foz do Amazonas (Amazonas' munning).

Avvisningen kommer som følge av «et antall tekniske problemer», som ble avdekket i løpet av søknadsprosessen, opplyser myndighetene. Ibama sier beslutningen er basert på omfattende usikkerhet i en sikkerhetsplan.

– Dette blir ekstra alvorlig på grunn av risikoen for at et oljeutslipp kan påvirke korallrevet i området og dermed også mangfoldet av marinearter, heter det i avslaget.

En statsadvokat advarte tidligere i år mot «ekstrem miljøfare» ved utdeling av boretillatelser tidligere i år. Han sier «den eneste måten å sikre seg mot miljøødeleggelser i området er å nekte» å gi slike tillatelser.

(©NTB)