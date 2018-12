Mann dømt for bilangrep i Charlottesville

Mannen som kjørte inn i en gruppe demonstranter og drepte en av dem, er dømt for overlagt drap.

Juryen avgjorde skyldspørsmålet fredag ettermiddag. Dermed fester de ikke lit til James Alex Fields' forklaring om at han handlet i selvforsvar. Advokatene hans sier den hvite nasjonalisten fryktet for livet sitt.

Fields kjørte bilen sin i en gruppe motdemonstranter i byen i Virginia i august i fjor. Han skal ha vært sint etter å ha sett sammenstøt tidligere på dagen mellom demonstranter fra ytre høyre som protesterte mot planene om å fjerne et monument over en sørstatsgeneral og motdemonstranter fra venstresiden.

32 år gamle Heather Heyer ble drept i angrepet, og 19 andre ble såret.

Fields risikerer livstid i fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i overlagt drap. De sju kvinnene og fem mennene trengte bare én dag på å avgjøre skyldspørsmålet. Fields er også funnet skyldig i åtte tilfeller av kroppsskade samt å ha forlatt åstedet for en dødsulykke.

21-åringen risikerer dødsstraff i en føderal rettssak som venter ham til neste år. Der er han tiltalt for hatkriminalitet, og en dom vil være et tydelig signal om at hvit makt-vold er uakseptabelt, sier Feilds' ofre, ifølge New York Times. Heyers mor har tidligere sagt at Fields' død ikke vil bringe datteren hennes tilbake.

