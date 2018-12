Russland avviser meklingsforslag om Azovhavet

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avviste fredag forslaget om å mekle om den pågående konflikten i Ukraina.

I november eskalerte konflikten mellom Russland og Ukraina kraftig, da Russland åpnet ild mot tre ukrainske fartøyer ved Kertsjstredet og tok både fartøyene og mannskapet i arrest.

I lys av situasjonen foreslo Tysklands utenriksminister Heiko Maas, under OSSEs utenriksmøte i Milano torsdag, at organisasjonen bør utvide sin observatøraktivitet i Azovhavet øst i Ukraina.

Forslaget skulle etter planen bli diskutert med representanter fra Tyskland, Frankrike, Russland og Ukraina i Berlin tirsdag.

Under møtet fredag avviste imidlertid Russlands utenriksminister Sergej Lavrov forslaget.

– Det er verken behov for observatører eller meklere i Azovhavet, sa Lavrov under utenriksministermøtet torsdag.

Isteden mener han ifølge nyhetsbyrået TASS at den tyske utenriksministeren og andre kan invitere USA til forhandlingsbordet, slik at det kan åpnes for å diskutere våpenkontroll mer konkret.

Samtidig gikk han hardt ut mot EU. Han mener unionen fanger en liten gruppe av aktive Russland-hatere. Russland vil som følge av det gjøre det de kan for å ende sin avhengighet av de økonomiske bånd som kan stå i fare for å bli utsatt for framtidige sanksjoner.

EU og USA har tidligere innført en rekke sanksjoner knyttet til Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014.

I alt 57 land er med i OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa). Utenriksministermøtet foregikk både torsdag og fredag.