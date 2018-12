Russland vil ikke løslate fengslede ukrainske sjømenn

Russland fastholder at de 24 ukrainske sjømennene som ble tatt til fange av russisk kystvakt skal stilles for retten. Flere land krever dem løslatt.

Russland mener sjømennene har vært delaktige i å krenke russiske maritime grenser og internasjonal lov.

Til tross for at flere land har krevd sjømennene løslatt, har en russisk domstol beordret å holde dem varetektsfengslet i landet i to måneder. De befinner seg nå i Moskva. Ifølge domstolen risikerer mennene opp til seks år i fengsel for ulovlig kryssing av Russlands grenser.

Russlands utenriksminister Sergei Lavrov sa etter et møte med Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i Milano fredag, at det kan finnes forskjellige muligheter for sjømennene, men først etter at etterforskningen og rettssaken er over.

Ukrainas president Petro Porosjenko har sagt at sjømennene er «krigsfanger» og bør løslates umiddelbart.

Konflikten mellom Russland og Ukraina eskalerte kraftig i slutten av november da Russland åpnet ild mot tre ukrainske fartøy ved Kertsjstredet og tok både fartøyene og mannskapet i arrest.