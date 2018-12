Stabssjefen i Det hvite hus, John Kelly, ventes å trekke seg i løpet av noen dager, melder TV-stasjonen CNN.

Det har en stund vært spekulasjoner om at Kelly kan bli den neste i rekken av Trump-medarbeidere som takker for seg. Fredag meldte CNN at stabssjefen ventes å gå av i løpet av noen dager.

TV-stasjonen viste til opplysninger fra to kilder med kjennskap til situasjonen. Trump og Kelly skal ikke lenger være på talefot, og de har angivelig ikke snakket sammen på flere dager.