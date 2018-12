Avslørte hemmelige narko-ubåt - kobles til narkobaron

Kystvaktsjef vitnet om dramatisk pågripelse da de avslørte det som skal ha vært Joaquin «El Chapo» Guzmáns kokaintransport.

Natt til 13. september i 2008 slo den amerikanske kystvakten til mot en spesialbygget ubåt ved kysten av Guatemala.

I det kystvakten forsøkt å ta seg inn i ubåten, skal fire menn som oppholdt seg inne i fartøyet ha gjort motstand.

Under rettssaken mot narkobaronen Joaquin «El Chapo» Guzmán i New York, forklarte Todd Bagetis, som ledet aksjonen, at ubåten ble satt i revers da de gikk om bord.

– De forsøkte å riste av mannskapet mitt. De hang etter eksosrøret for bare livet, sa han ifølge NY Daily News.

5,8 tonn



I retten ble det vist frem en video fra aksjonen. I videoen kan man se hvordan kystvakten forsøker å komme seg inn i ubåten bevæpnet med våpen og lommelykter.

Kystvakten fant til sammen 5,8 tonn kokain i de mange lasterommet på ubåten.

Bagetis ble selv skadet i ryggen under aksjonen.

– Et par av pakkene var ødelagt, så vi ble eksponert for kokain enten gjennom molekylene i luften eller gjennom hudkontakt, sa han ifølge New York Post.

1,6 milliarder

Amerikanske myndigheter mener narkotikaen var på vei mot USA og at det var «El Chapo» som hadde bestilt lasten.



Under vitnemålet forklarte Begatis at ubåten var lagd for å kunne synke på så lite som tre til fem minutter, om ønskelig.

Beslaget hadde den gang en gateverdi på 187 millioner dollar, nærmere 1,6 milliarder kroner.

Risikerer livstid



Guzmán har 17 tiltalepunkter mot seg. Han er blant annet tiltalt for å ha smuglet mer enn 155 tonn kokain inn i USA, noe som gjør at han regnes for å være den største narkotikasmugleren i verden siden colombianske Pablo Escobar ble drept i 1993.

Fra 2009 til 2011 sto Guzmán på magasinet Forbes’ liste over «verdens mektigste mennesker».

Blir han dømt, ender straffen trolig med livstid i fengsel.

Video: Se politiraiden som fikk «El Chapo» pågrepet:

