HIV-frykt tømmer en hel innsjø i India

En hel innsjø er i ferd med å tømmes i sentrale India etter funn av liket til en kvinne. Kvinnen har tidligere fått positivt svar på en HIV-test.

Det er innbyggere i tettstedet Morab, øst for havnebyen Vasco da Gama, som forlangte at innsjøen skulle tømmes etter vann.

Kravet kom etter at liket av en kvinne i slutten av 20-årene ble funnet i innsjøen. Kvinnens legejournal fra et privat laboratorium viste at hun var smittet av HIV, men dette er så langt ubekreftet.

– Vi gjorde vårt beste med å prøve å overbevise innbyggere om at vi skal teste vannet, men de var ikke til å rokke. De ville ikke komme i nærheten av vannet engang, sier Naveen Hullur, distriktets «teshsildar», eller skattefogd, til Reuters.

Vannet fra innsjøen brukes som drikkevann. Hendelsen gjorde at innbyggere begynte å gå flere kilometer etter vann fra andre kilder.

– Ignoranse

Lokale leger avviser at innsjøen utgjør noen smittefare. Innsjøens areal er på 144 dekar, omtrent på størrelse med 20 fotballbaner.

– Dette er ren ignoranse som skyldes manglende opplysning, sier HIV-lege Glory Alexander, som jobber for stiftelsen Action Service Hope for Aids.

– Når en HIV-positiv person dør, dør også viruset. Selv når viruset forlater kroppen, kan den ikke overleve i vann, sier hun til Times of India.

Direktøren av Rajiv Gandhi-instituttet for overførbare sykdommer sier at forskning har vist at viruset kan ikke overleve mer enn åtte timer i vann som er over 25 grader varmt, skriver New Delhi Television. Kroppen ble funnet seks dager før pumpingen startet, den 29. november.

Innbyggere ville ikke gi seg

Kroppen til den døde kvinnen var oppsvulmet som følge av forråtnelse og halvspist av dyr. Dette økte frykten blant innbyggere for at smitten vil spre seg. Avvist av myndighetene til å begynne med, møtte over 1000 innbyggere opp med åtte tankbiler og satte i gang med pumping.

Da ga myndighetene etter og installerte åtte rør drevet av fire motordrevne pumper for å tømme innsjøen. Innsjøen kommer til å bli fylt på igjen med vann fra en kanal. Onsdag var innsjøen tømt for 40 prosent av vannet.

Lokale innbyggere avviser kritikken og påpeker at ansatte hos myndighetene ville neppe ha drukket vannet selv.

– Drikker de flaskevann hvis de finner skitt eller rester i det?, spør en innbygger i Times of India.

– Vi ville ha drukket vannet hvis det var en ordinær person som døde, sier en annen.