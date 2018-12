General pågrepet for drap på svensk FN-ansatt i Kongo

En general i Kongos regjeringshær er pågrepet, anklaget for delaktighet i drapet på to FN-ansatte, blant dem svenske Zaida Catalán.

Catalán ble drept mens hun etterforsket brudd på menneskerettighetene i Kasai-provinsen i Kongo i mars 2017, sammen med amerikaneren Michael Sharp.

Myndighetene i landet hevder at den lokale militsgruppen Kamuina Nsapu sto bak drapene pågrep 20 personer, som nå står for retten.

SVTs Uppdrag meldte i forrige uke at kongolesiske regjeringsstyrker trolig var innblandet i drapene, noe FNs granskere ifølge hemmeligstemplede dokumenter fikk informasjon om, men valgte å utelate fra sin rapport.

Avslørt av lydopptak

Kongos utenriksminister Leonard She Okitundo avviste dette overfor Sveriges Radioog kalte det «en løgn».

SVT og franske RFI melder nå at den kongolesiske generalen Jean de Dieu Mambweni torsdag ble pågrepet i Kananga, mistenkt for å ha medvirket til drapene på de to FN-ansatte.

Mambweni nekter for å ha møtt FN-arbeiderne, men under rettssaken mot militsmedlemmene torsdag ble det avspilt et lydopptak, gjort av Catalán, der han snakker med henne.

I opptaket kan en også høre at generalen spiser lunsj med de to FN-arbeiderne, bare to dager før de ble drept.

Sikkerhetstjenesten

Opptaket viser også at Mambweni var i kontakt med den kongolesiske sikkerhetstjenesten, som ifølge hemmeligstemplede FN-dokumenter SVT har fått tilgang til lokket Catalán og Sharp til stedet der de ble drept.

Catalán var datter av en chilener som flyktet fra militærdiktaturet i Chile til Sverige i 1975. Hun vokste opp i Småland og var i flere år aktiv politiker i Miljöpartiet.

I 2010 forlot hun politikken og begynte å arbeide som etterforsker for Europol, blant annet Afghanistan, på vestbredden og i Kongo. I 2016 begynte hun å arbeide for FNs ekspertgruppe i Kongo.