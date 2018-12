London-politiet torpederer mopedkjeltringer

I 2017 ble det registrert 19.000 angrep fra mopedgjenger i den engelske hovedstaden. Gjengene nasker, raner, og utøver vold. Nå har politiet en ny, kontroversiell taktikk for å stanse bandene.

London (ABC Nyheter): Antall angrep og kriminelle handlinger fra individer på mopeder har hatt en voldsom økning i Storbritannia de siste tre årene – fra litt over 1000 angrep i 2014 til hele 19 000 i 2017, skriver den britiske avisen The Sun.

Dette er en dyster trend i hovedstaden, som i flere år har registrert en nedgang anmeldt i kriminalitet.

Politiet i den britiske hovedstaden ser nå en økning i tilfeller hvor mopedsjåfører nasker mobiltelefoner, vesker og lommebøker i fart på tohjulingene. Mopedgjengene blir også knyttet til voldsepisoder som syreangrep og ran med macheter og hammere – skriver avisen Standard.

Ser seg alltid over skulderen



Yasmin Ahmad bor nær Hyde Park i London. Hun forteller til ABC Nyheter at mopedangrep har blitt en reell frykt blant lokalbefolkningen de siste årene.

– Til og med min egen søster ble forsøkt ranet fra to menn på en scooter. De kjørte inntil henne på fortauet og forsøkte å rive fra henne, men den satte seg fast rundt livet hennes. Hvis jeg hører en motorsykkel komme bak meg ser jeg meg alltid over skulderen, sier hun.

I 2016 ble en 21 år gammel mann dømt til 32 måneders fengsel for å ha stjålet 21 mobiltelefoner på én time, mens han satt bak på en moped som kjørte i gatene i London. De brukte falskt nummerskilt, og ble etterhvert jaget av politihelikopter før de etterlot mopeden på et marked og flyktet til fots. 21 år gamle Cavell Hutson ble raskt plukket opp av politiet, men kompisen som kjørte scooteren er fortsatt på frifot, ifølge Telegraph.

Scooterforbryterene angriper også andre personer på tohjulinger, og ved flere anledninger har budbringere på mopeder blitt angrepet og fått kjøretøyet frastjålet. Ved minst to anledninger har dette blitt gjort med syreangrep i ansiktet på sjåførene.



Les også: London-borgermester vil ta grep mot middelklasse-narkotika

(Saken fortsetter under)

SE VIDEO: I august 2017 ble en mopedgjengs ran av en gullsmed fanget av et overvåkningskamera:

DNA-spray for å merke mistenkte



Forbrytelsene har ofte endt med biljakt, og frem til nå har scooterbandene hatt et smutthull for å komme seg unna. Politiet var pålagt å stanse jakten hvis de kriminelle ikke hadde på seg hjelm.

Nå har imidlertid dette pålegget blitt fjernet.

Politiet i London frigjorde nylig bilder og video av sine nye taktikker for å stanse kriminelle på to hjul, som også innebærer å stanse mopedene med makt, ved å kollidere bilen inn i kjøretøyet på flukt. Dette gjelder også hvis de mistenkte kjører uten hjelm i håp om å unngå forfølgelse.

Politibetjentene som får utføre disse prosedyrene er spesialtrente «scorpion-officers», melder The Sun.

I tillegg vil politiet nå også bruke DNA-spray for å merke mistenkte.

Disse nye taktikkene er del av en større nedslag-strategi mot mopedgjengene, ved navn Operation Venice.

Operation Venice har foreløpig hatt 2000 aksjoner som har ført til 736 arrestasjoner. Politiet melder gode resultater etter implementeringen av den nye strategien, og ser en klar nedgang fra 2017 til i år.

De nye tiltakene har, til tross for suksessraten, blitt kritisert for å være brutale og hensynsløse, og politiet forklarer selv at prosedyrene bryter reglementet for aktsomhet i trafikken. Dette betyr at politimennene som kjører ned de kriminelle mopedsjåførene, kan bli utsatt for straffereaksjoner og klager i etterkant.

Les også: Ble drept fordi han kastet fiskerester på gata

(Saken fortsetter under)

SE VIDEO: Her prøver en mopedgjeng å stjele tidligere finansminister George Osbornes mobiltelefon:

– Setter jo andre i fare også



Tidligere politimann og forfatter John Sutherland er en av mange som viste støtte til politiets handlemåter etter at videoklippene ble sluppet, og påpeker at de kriminelle selv velger konsekvensene av det de gjør.

I et blogginnlegg skriver han; «Det er en rekkefølge på alt som skjer i livet. I hvert klipp som vises har en det blitt begått et lovbrudd før politiet blir involvert. Lovbruddet er først, politiets respons er etterpå. Hadde ikke lovbruddet skjedd, måtte ikke politet ha handlet. Det er lett å glemme dette.»

– Jeg er lege, og syns i utgangspunktet at de nye tiltakene er i overkant brutale, men hvis det kan bidra til å stanse trenden så må man vel godta det. Mopedene setter jo andre i fare også, sier Yasmin fra London til ABC Nyheter.

Les også: Skal du til London? Her er appene du bør ha med deg på reisen