Trafikkulykker tar liv hvert 24. sekund

Trafikkulykker koster menneskeliv hvert 24. sekund og er nå den vanligste dødsårsaken blant unge i verden, viser ny rapport.

1,35 millioner mennesker omkom i trafikkulykker i 2016, og dette var 100.000 flere enn tre år tidligere, viser en fersk rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Trafikkulykker er nå den vanligste dødsårsaken blant unge i alderen 5 til 29 år.

– Disse dødsfallene er en uakseptabelt høy pris å betale for mobilitet, sier WHOs leder Adhanom Ghebreyesus.

– Det fins ingen unnskyldning for ikke å handle. Dette er et problem der vi har en beviselig løsning, sier han.

Norge: 14 mistet livet i trafikken i november

Strengere lover

Selv om antallet trafikkdrepte øker, er det imidlertid ingen større økning om man sammenholder tallet med det økende antallet biler og mennesker på veiene.

Flere land har satt i verk tiltak for å styrke trafikksikkerheten, ved å innføre høyere straff for promillekjøring og brudd på fartsgrensa, og dette ser ut til å dempet økningen i antallet ulykker og dødsfall i trafikken, tror WHO.

Flere land har også skjerpet straffenivået for kjøring uten bilbelte, hjelm og barnesete, noe som også har virket positivt, slår rapporten fast.

Aktuelt: Antall alvorlige trafikkulykker blant unge halvert



Bedre biler og veier

Bedre infrastruktur i form av fortau, egne felt for syklister og gang og sykkelstier, bidrar også til å redusere antallet ulykker og trafikkdødsfall, og det samme gjør bedre sikkerhet i biler.

I fattige land går utviklingen derimot i gal retning, konstaterer WHO.

– Ingen av lavinntektslandene har greid å redusere antallet traffikkdødsfall, heter det i rapporten, der det påpekes at risikoen for å miste livet i trafikken er tre ganger så høy i disse landene.

Ulykkesrisikoen og dødsraten er særlig høy i Afrika, der det skjer 26,6 trafikkdødsfall for hver 100.000 innbygger. I Europa er det tilsvarende tallet 9,3 og lavest i verden.

120 km/t: Høyere fartsgrenser avgjort om få uker

Myke trafikanter utsatt

Myke trafikanter er mest utsatt i trafikken, og 26 prosent av alle som mistet livet i 2016 var fotgjengere eller syklister. I Afrika var andelen 44 prosent.

28 prosent av alle som mister livet i trafikken er motorsyklister eller passasjerer på motorsykkel og moped, og i Asia utgjør denne gruppen 43 prosent, ifølge WHO.

I Norge omkom 107 mennesker i trafikken i fjor, og dette var det laveste tallet på over 70 år og lavest i Europa, både i forhold til antall innbyggere og antall kjørte kilometer, sier tall fra Statens vegvesen.