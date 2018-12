Assanges advokat avviser avtale

Advokaten til Julian Assange avviser en avtale som skulle gjøre det mulig for ham å forlate Ecuadors ambassade i London.

Ecuadors president Lenin Moreno legger ikke skjul på at han ønsker å bli kvitt WikiLeaks-grunnleggeren, som har vært «gjest» ved ambassaden siden august 2012. han søkte tilflukt i ambassaden fordi han fryktet å bli utlevert til USA.

Torsdag opplyste Moreno at britiske myndigheter hadde gått med på å garantere at Assange ikke ville bli utlevert til noe land der han risikerer dødsstraff. Presidenten mente dermed Assange ikke lenger hadde noen grunn til å forbli i ambassaden, men sier australieren ikke vil bli tvunget ut.

En av Assanges advokater sier derimot at avtalen ikke er akseptabel, skriver den britiske avisen The Telegraph.

– Antydningen om at det så lenge dødsstraff ikke lenger er på bordet, så trenger ikke Assange å frykte forfølgelse, er åpenbart feil. Ettersom en slik siktelse ser ut til å vente Assange i USA, bør Ecuador fortsette å gi ham asyl. sier advokat Barry Pollack til avisen.

Moreno mente på sin side at Assange ville slippe unna med å sone en kortere do i Storbritannia. Der er han formelt siktet for å ha unnlatt å stille til et rettsmøte om mulig utlevering i Sverige, der han var siktet for voldtekt. Han fryktet svenskene ville utlevere ham videre til USA. Voldtektssaken mot ham er siden frafalt, men britene vil straffeforfølge ham for å ha brutt kausjonsvilkårene sine ved å ikke møte i retten.

WikiLeaks brukte Twitter til å anklage Morene for å trekke oppmerksomheten bort fra en artikkel i New York Times der presidenten beskyldes for å forsøke «å selge Assange i strid med loven for å oppnå gjeldsreduksjon».

I USA risikerer Assange tiltale for forræderi etter å ha offentliggjort hemmelige dokumenter fra krigene i Irak og Afghanistan.

