Burundi ber FN stenge lokalt kontor

Burundi har bedt FN stenge sitt kontor for menneskerettigheter i det østafrikanske landet, opplyser verdensorganisasjonen.

– Vi synes selvfølgelig dette er svært trist, ettersom vi ønsker å fortsette vårt samarbeid med Burundi for å fremme og beskytte menneskerettigheten, sier Ravina Shamdasani ved FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR). Hun bekrefter at organisasjonen har mottatt en såkalt verbalnote – en diplomatisk henvendelse – der de bes legge ned kontoret. Shamdasani sier OHCHR vil diskutere saken med myndighetene på et passende tidspunkt.

Forespørselen fra Burundis regjering kommer som følge av en negativ FN-rapport om landets forhold til menneskerettighetene, sier en anonym regjeringskilde til nyhetsbyrået DPA. En pressekonferanse der regjeringen skulle forklare sin avgjørelse ble avlyst uten begrunnelse.

Burundi har også tidligere gått i klinsj med FN. Tidligere i år avdekket en FN-gransking beviser for summariske henrettelser, vilkårlig frihetsberøvelse, tortur, seksualisert vold og forsvinninger de siste to årene. Landet har også nektet å samarbeide med Den internasjonale straffedomstolen i Haag og ble det første landet i verden som trakk seg fra domstolen.

Landet har vært preget av uro siden president Pierre Nkurunziza tidlig i 2015 kunngjorde at han vil stille til valg for en tredje periode, selv om loven ikke tillater mer enn to perioder. Da han senere vant valget, utløste det en krise, der flere mennesker er drept og hundretusener er fordrevet.

