Faren over etter bombetrussel mot CNN

Politiet i New York etterforsker en bombetrussel som ble ringt inn til CNNs lokaler i byen. Det ble ikke funnet eksplosiver, og evakueringen er opphevet.

Trusselen ble ringt inn rundt klokken 22.30 torsdag kveld, og kanalen opplyser at alarmen som varsler evakuering, ble aktivert. Bygningen ved Columbus Circle på Manhattan ble delvis evakuert som følge av trusselen.

Brian Stelter fra CNN skrev på Twitter at de ble avbrutt midt i en direktesending, og at kanalen gikk over til å sende forhåndsinnspilte programmer som følge av at kontorene er evakuert.

Politiet fant ingen eksplosiver, og rundt midnatt kunne kanalen melde at de hadde fått klarsignal til å gå tilbake til kontorene sine.

I oktober ble også deler av bygningen evakuert etter at en pakke med en rørbombe ble levert til selskapet.

