Tusenvis tok farvel da George H.W. Bush ble stedt til hvile i Texas

Nærmere 1.200 mennesker møtte opp for å ta farvel med USAs tidligere president George H.W. Bush da han ble stedt til hvile i hjemstaten Texas.

Seremonien i St. Martins Episcopal Church i Houston torsdag er den siste offentlige minneseremonien for USAs 41. president, som døde 94 år gammel forrige uke.

Nærmere 1.200 sørgende var ventet å møte opp for å delta på seremonien, der Bushs tidligere utenriksminister James Baker og sønnesønn George P. Bush var blant dem som skulle tale. Seremonien skjer etter tre dager med arrangementer i Washington til ære for den tidligere presidenten.

Etter seremonien i Houston ble Bushs båre, familie, og nære venner ført til byen College Station i et spesialtog malt for å ligne på presidentflyet. Langs veien sto folk med flagg og bannere og viste Bush den siste ære. Da toget kom fram til byen, som ligger 155 kilometer fra Houston, tok en æresvakt fra alle våpengrenene i det amerikanske forsvaret over og bar kisten til gravstedet ved biblioteket som bærer den avdøde presidentens navn.

I en privat seremoni ble Bush begravet ved siden av sin avdøde kone Barbara Bush og datteren Robin, som døde tre år gammel av leukemi i 1953.

(©NTB)