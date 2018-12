Partene enige om nye Vest-Sahara-samtaler

Tonen var forsiktig optimistisk da de FN-støttede samtalene om Vest-Sahara ble avsluttet torsdag. Partene er enige om nye samtaler over nyttår.

– En fredelig løsning på denne konflikten er mulig, sier FN-utsending Horst Köhler etter samtalene i Genève torsdag.

Marokko tok kontroll over Vest-Sahara på 1970-tallet etter at kolonimakten Spania trakk seg ut. Uavhengighetsbevegelsen Polisario drev en geriljakrig fram til 1991, da FN meklet fram en fredsavtale og sendte fredsbevarende styrker. I dag er området i praksis delt i to, med en FN-kontrollert buffersone mellom.

Polisario har ikke gitt opp målet om en selvstendig saharawisk stat, og gruppen anerkjennes av FN som folkets rettmessige representant. Verdensorganisasjonen står også fast ved saharawienes rett til selvbestemmelse, men situasjonen har lenge vært fastlåst. Samtalene i Genève kom i stand etter at FNs sikkerhetsråd i april ba partene forberede seg på å møtes.

Marokkos utenriksminister Nasser Bourita sier stemningen var svært god, men at det kreves reell politisk vilje for å komme i mål. Köhler er på sin side glad for at partene er enige om å gå videre med nye samtaler til neste år.

– Det står klart for meg at ingen vinner på at dagens situasjon fortsetter, og det er min faste overbevisning at alle er tjent med å løse konflikten, sier utsendingen.

Vest-Sahara ligger ved Atlanterhavskysten sør for Marokko og nordvest for Mauritania. Sistnevnte deltok også i Genève. Det samme gjorde Algerie, som i dag huser mellom 100.000 og 200.000 saharawiske flyktninger.

(©NTB)