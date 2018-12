USA støtter Kosovos planer om egen hær

USAs regjering støtter opp om Kosovos ønske om å bygge opp en egen hær, sier den amerikanske ambassadøren i Pristina. NATO er negative til planene.

Kosovo erklærte seg uavhengig fra Serbia i 2008, og det er ventet at landets politikere fredag vil stemmer over hvorvidt landets sikkerhetsstyrke KSF skal utvikles til å bli en nasjonal hær. De siste 20 årene har en NATO-ledet internasjonal styrke stått for landets forsvar.

– Vi synes utviklingen av KSF til å bli Kosovos væpnede styrker er et positivt skritt og at det er helt naturlig at Kosovo som et uavhengig land også skal ha mulighet til å forsvare seg, sier USAs ambassadør Philip Kosnett i et intervju med Kosovos rikskringkasting. Han legger til at prosessen vil ta flere år.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sa torsdag at Kosovos planer kommer på et dårlig tidspunkt og «går på tvers av råd fra mange NATO-allierte.

Serbia leder an i motstanden mot at Kosovos skal få en egen hær og fremstiller planene som en trussel mot 120.000 serbere bosatt i Kosovo. Myndighetene i Beograd anerkjenner ikke Kosovos uavhengighet, men ser på landet som en utbryterrepublikk.

– Jeg håper vi aldri får behov for å bruke vår hær, men dette er en av mulighetene som ligger på bordet, sa Serbias statsminister Ana Brnabic onsdag.

Over 13.000 mennesker, de fleste etniske albanere, ble drept i krigen mellom albansk gerilja og serbiske styrker i 1998–99. Krigen ble avsluttet etter at NATOs bombing drev serberne til retrett.

