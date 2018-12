Demokratene kaprer ett kongressmandat til

Demokratene har vunnet ytterligere ett sete i Representantenes hus og styrker dermed flertallet. Ett valgdistrikt gjenstår fortsatt etter valget 8. november.

Det foreløpig siste distriktet som er avgjort, ligger i California. Der måtte republikaneren David Valadao til slutt gi tapt for den demokratiske utfordreren T.J. Cox. Valadao har sittet i Kongressen i seks år, men nesten en måned etter valget er det endelig klart at hans tid i Representantenes hus er omme.

Med Cox på plass, har Demokratene 40 plasser mer enn de hadde før valget og kontrollerer 235 av de 435 setene i Kongressens underhus. Republikanerne har 199 plasser, mens ett distrikt i North Carolina ennå ikke er avgjort.

De foreløpige resultatene viser at republikaneren Mark Harris fikk 905 flere stemmer enn Dan McCready, men valgkommisjonen i delstaten har bestemt seg for at den må verifisere resultatet før vinnerne kan utropes. Det har kommet påstander om juks med stemmesedler – til fordel for Harris – i det aktuelle distriktet. Beskyldningen granskes av kommisjonen og kan i verste fall føre til nyvalg i North Carolinas niende distrikt.

Selv om Republikanerne mistet kontrollen over Huset, styrket de grepet om Senatet der de gikk fra 51 til 53 av 100 plasser.

