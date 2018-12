Generaler drept i al-Shabaab-angrep i Somalia

To generaler og fem andre soldater ble drept da en mine gikk av nær Somalias hovedstad Mogadishu. Islamistgruppa al-Shaabab hevder å stå bak.

General Omar Adan Hassan, leder for den somaliske hærens 12. brigade, og brigadens operasjonelle kommandør, General Abdi Ali Jamame, var blant dem som ble drept i eksplosjonen.

I en uttalelse fra presidentens kontor hedres de omkomne som «martyrer» som har «ofret sitt liv» i kampen for å vinne tilbake fred i Somalia.

Generalene og de fem andre soldatene som ble drept var en del av en militærkolonne som var på vei hjem til Mogadishu etter å ha besøkt en militærbase sør for hovedstaden.

På veien kjørte de over en mine som tilsynelatende hadde kjøretøyet general Omar Dhere satt i som mål, sier militærtalsmann Mohamed Adan til nyhetsbyrået AFP.

Den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab, som har kjempet for å styrte den internasjonalt støttede regjeringen i Somalia i over et tiår, hevder at de sto bak angrepet.

(©NTB)